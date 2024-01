Abuelo de niña baleada en Maipú negó ajuste de cuentas: “Se equivocaron”

Una niña de diez años murió tras recibir un fatal ataque con arma de fuego en la comuna de Maipú, justo cuando se trasladaba en vehículo junto a su padre, momento en que fueron baleados.

El hecho ocurrió a eso de las 22:30 horas del sábado entre las calles La Galaxia e Inca de Oro, donde el hombre y su hija recibieron tres impactos de bala por la parte posterior, de los que uno fue a parar al tórax de la infante.

“Lo confundieron”

“Yo lo único que les pido es respeto por la familia (…) No es un ajuste de cuentas, lo confundieron. Él no venía de un cumpleaños. Carabineros no llegó anoche acá”; es como Pablo, el abuelo de la menor fallecida, comenzó a compartir sus descargos.

“Habían dos carabineros acá y estaban jugando con un celular arriba de una camioneta. Yo les pedí que por favor pusieran esas cosas amarillas porque habían vainillas (de las balas) ahí. Después fui a la comisaría a reclamar“, agregó sobre el actuar policial.

Pero la mala experiencia no terminó luego del ataque armado, porque la aparente confusión que Pablo acusa implicó que fueran tratados de manera arbitraria, según su relato, en el Hospital El Carmen: “La persona que andaba a cargo (dijo) que si no nos portábamos bien nos iban a pedir control de identidad a todos“, reveló.

Descarta ajuste de cuentas

“La jefa que llegó del OS7 (de Carabineros) nos pidió disculpas por el actuar de ellos. Cómo nos van a pedir control de identidad, si somos la familia”, reclamó.

“Se equivocaron, la camioneta no tiene vidrios polarizados, no tiene nada ajeno a lo que sea de una camioneta normal, nada. Él venía de su trabajo todo sucio porque tiene una vulcanización“, cerró.

Revisa el momento a continuación:

Síguenos en