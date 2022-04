A la medianoche se cumple el plazo límite para pagar el permiso de circulación. Por lo mismo, y como de costumbre, miles de personas hicieron largas filas en las plantas de revisión técnica para completar este proceso a última hora. El pago del permiso comenzó en febrero y culmina este jueves. Si no se realiza, entonces “se arriesga a una multa muy grave que tiene un costo de $83 mil, incluso la posibilidad de que sea requisado el vehículo y llevado a un corral municipal”, explica Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte. De todas maneras, quienes no lo sacaron, lo pueden hacer fuera de plazo en cualquier municipalidad, pero a partir de mañana tendrían que pagar una multa menor del 1,5% del permiso y, además, no podrían utilizar su auto, ya que sino se arriesgan a una multa aún más alta que incluso podría superar el costo de este documento.