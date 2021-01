El mismo día en que el Servel dio a conocer el listado aprobado de candidatos a concejales, alcaldes y constituyentes, Acción Humanista presentó a su carta para competir por el liderazgo en el municipio de Las Condes.

Mediante un video publicado en su cuenta de Twitter, indicaron que su candidata a la alcaldía de la comuna corresponde a Marcela Cubillos.

Pese a la confusión generada por el alcance de nombres, aclararon que es “la no displicente”, es decir, no se trata de la ex ministra de Educación y actual candidata a la Convención Constitucional.

Lee también: Servel rechazó la lista completa del Partido Humanista a la constituyente

Según explicaron, esta candidata “tiene experiencia y representa los valores del humanismo”. Una carrera que fue apoyada y anunciada por Tomás Hirsch en el video publicado en la red social.

“Ya es hora de que no sigan los mismos de siempre instalados en esta comuna. No puede ser que el alcalde Lavín nomine a dedo a quien va a ser el próximo alcalde o alcaldesa”, emplazó Hirsch en el registro.

Lee también: Lavín explica por qué descartó la reelección en Las Condes: “Me la quiero jugar sin red de protección”

Por su parte, el actual jefe comunal descartó una candidatura para la reelección en Las Condes con el fin de dar paso a su pre candidatura presidencial.

Al anunciar su decisión, Lavín señaló en CHV Noticias que “quiero decirle a los vecinos de Las Condes que no me puedo comprometer a ser su alcalde por los próximos cuatro años porque quiero ser presidente de Chile, esa es mi convicción”.