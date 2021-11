Johanna Caniumil, madre del cabo de Carabineros Eugenio Nain, apareció en la franja del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En la instancia televisiva, Caniumil pidió al Congreso Nacional aprobar la Ley Nain, iniciativa que tiene por objetivo aumentar las penas de los delitos que se cometan en contra de efectivos policiales.

“No hay Derechos Humanos para Carabineros y yo encuentro que eso es algo muy injusto. Carabineros debería tener más derechos, porque cualquiera va y dice: ‘El carabinero me pegó o me tocó’, y al carabinero se le da de baja. Falta una mano dura, falta una nueva ley y es por eso que nosotros estamos exigiendo que se apruebe la Ley Nain”, dijo Johanna en la franja.

Lee también: Proyecto de ley busca impedir uso de animales como elemento disuasivo en manifestaciones

Los presuntos acercamientos

En ese contexto, Kast ha estrechado algunos vínculos con la “familia policial“, quienes se han visto involucrados en casos judiciales con respecto a las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por agentes del Estado.

Según recogió La Tercera, el candidato presidencial habría tenido acercamiento al menos en dos casos: El primero, junto con Hugo Navarro, imputado por homicidio frustrado, falsificación de instrumento público y detención ilegal el pasado 19 de octubre de 2019 en una Comisaría de Ovalle en la Región de Coquimbo.

Es relevante recordar que Navarro fue condenado a un régimen de libertad vigilada y firma quincenal, no obstante, tras los recursos de apelaciones presentados por el Instituto de Derechos Humanos y Fiscalía, la Corte decidió abrir un nuevo juicio.

La hermana del capitán Navarro, Orietta, reveló contactos con Kast, valorando su apoyo: “Los primeros acercamientos fueron en junio de este año, porque nadie quería escucharnos. Le escribí y me contestó de inmediato, me dijo que le mandara los antecedentes de la causa para revisar los apuntes y así formarse su propia opinión. Los vio y nos dijo que la actuación de la fiscalía era impresentable”, relató.

“Cuando Hugo estaba esperando la sentencia final, ahí se entrevistó con él (Kast). Fue la única persona que se interesó y leyó los informes, porque hoy no vende esta historia, mostrarlo como es a nadie le interesa. A él sí le interesó y le agradezco. Mucho se habla de refundar Carabineros, de tratar mal a las familias, pero ningún candidato, salvo José Antonio Kast, ha querido escucharnos y entender cómo es Carabineros”, añadió.

Caso Campillai

El segundo caso es el que se relaciona con Patricio Maturana, formalizado por dejar ciega a Fabiola Campillai, mujer que iba camino a su trabajo y que recibió una lacrimógena en la cara.

Lee también: Imputados por quemar el municipio de Quilpué durante estallido social fueron absueltos

Otra de las aproximaciones del ex diputado se habría concretado el 30 de octubre de 2021 y fue con Karina Maturana, hermana de Patricio Maturana, policía imputado por dejar ciega a Fabiola luego de lanzarle una bomba lacrimógena en su rostro el pasado 26 de noviembre de 2019, según la Fiscalía.

La junta se habría llevado a cabo tras una visita del candidato a Curicó, lugar donde conoció a la hermana del funcionario que actualmente se encuentra en prisión preventiva.

“Desde que formalizaron a mi hermano que mantengo contacto con él (septiembre de 2020). Me contactó por WhatsApp y desde entonces hemos estado hablando para manifestarme su apoyo. Es el único que se interesó por conocer el otro lado de la historia y lo valoro enormemente”, narró la mujer.

“Cuando vino a Curicó, ahora hace casi tres semanas, pasó a saludarnos a la casa un ratito. Es algo que se valora, porque lo hemos pasado mal, acá en el pasaje nos rayan las calles, nos han amenazado acá en la casa y hasta piedras nos han llegado. Ha sido terrible. Del resto de los candidatos nadie se ha interesado en contactarnos, me gustaría que lo hicieran para que se informaran, pero bueno, él (Kast), al parecer, es el único que nos representa”, complementó.

“Potenciar las dotaciones de las policías”

Según la información entregada por el medio citado, desde el comando de Kast enfatizaron en que siempre han realizado este tipo de reuniones, ya que les interesa “conocer en primera persona la realidad“.

Lee también: La pregunta de Macarena Pizarro que complicó a Kast y lo hizo contradecir su propio programa

El programa del candidato del Frente Social Cristiano con respecto a Carabineros de Chile, busca potenciar las dotaciones de las policías, aumentando el personal y mejorando la tecnología de sus equipos.

“Nuestro compromiso es ir más allá, entregando un respaldo incondicional a Carabineros e Investigaciones en la lucha contra la delincuencia. Porque si hay algo que no está bien, es que nuestras autoridades les quiten el apoyo a nuestras policías y los tengan limitados de funciones y sin legitimidad para actuar y defender a la sociedad como corresponde”, señala el documento.

“Lo primero que hay que hacer es darles un respaldo total y absoluto a las Fuerzas de Orden y Seguridad de Chile, quienes todos los días ponen sus vida al servicio de todos nosotros, y eso ya nadie lo dice, y nadie se atreve a defenderlos. Nosotros sí nos atrevemos”, se lee en su programa.

Lee también: Intensos intercambios y críticas a Kast: Así fue el debate Anatel de cara a las elecciones

En ese contexto, advierte que cada vez que un carabinero sea detenido por cumplir su deber, “el gobierno contratará al mejor abogado para defenderlo o querellarse en representación de su familia”.