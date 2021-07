El constituyente de Convergencia Social (CS), Ignacio Achurra, se refirió este martes a las fallas técnicas que impidieron el inicio de las primeras sesiones de la Convención Constitucional.

Esta mañana, la presidenta del hemiciclo, Elisa Loncón, y el vicepresidente, Jaime Bassa, afirmaron que en el lugar no había computadores para comunicarse, ni tampoco un protocolo sanitario adecuado para los 155 representantes.

Ante esta situación, Achurra catalogó todo esto como algo “muy lamentable. Cuesta mucho entender cómo habiendo todos los recursos y el tiempo, el Gobierno no fue capaz de crear las condiciones mínimas. Esto genera un problema de credibilidad del proceso frente a la ciudadanía”.

“Yo suscribo la tesis del vicepresidente (Bassa). Cuesta pensar que un Gobierno, que además se ha expresado de sí mismo como un Gobierno de expertiz técnica y ejecutiva, no haya sido capaz. Yo creo que es un poco más que conectar cuatro cables, pero era una tarea absolutamente abordable y nosotros lo vivimos como una obstaculización al proceso. Me cuesta pensar que sea sólo técnico. (Es) político, al menos no ha habido toda la voluntad suficiente para salir adelante”, añadió el actor.

Además, el representante del distrito 14 afirmó que “estoy seguro que si esto hubiera sido un encuentro internacional como la APEC, el Gobierno hubiera hecho todo, hubiera verificado los cables o una serie de protocolos para que aquí no fallara nada, pero aquí parece que no hubo esa urgencia”.

“Aquí creemos que tiene que haber responsabilidades políticas, lo que estamos viviendo es vergonzoso, es un bochorno. La responsabilidad política al final es del ministro (Segpres) Juan José Ossa”, añadió.

Finalmente, el constituyente se refirió a la posibilidad de trasladar las primeras sesiones a otra parte, lo que podría darse luego de que la Universidad de Chile, entre otras entidades, ofreciera todas las dependencias a lo largo del país.

Al respecto, Achurra indicó que “es una decisión que tiene que tomar la mesa y luego convocarnos a los constituyentes para ratificarla. Esto no es muy distinto a lo que están haciendo muchos colegios, o sea, hoy tenemos la experiencia y la sociedad tiene una experiencia, por lo que no parece algo muy complejo”.