Acogen desafuero contra diputada Cordero por dichos sobre senadora Campillai: ¿Qué significa?

Por decisión mayoritaria, este jueves la Corte de Apelaciones de Santiago decidió acoger la solicitud de desafuero de la diputada María Luisa Cordero, más conocida como doctora Cordero.

Lo anterior debido a la querella interpuesta por la senadora Fabiola Campillai por injurias graves con publicidad, luego que la parlamentaria sostuviera que la legisladora “no es ciega”.

El pleno del tribunal, durante la presente jornada, escuchó los alegatos de las partes y de esa forma se determinó acoger la solicitud de pérdida de inmunidad por parte de la diputada.

Por otro lado, la sentencia en relación a esto se dará a conocer íntegramente en los próximos días.

Corte de Santiago acoge solicitud de desafuero de diputada María Luisa Cordero Velásquez https://t.co/xDTnJ6LG7d pic.twitter.com/rVGaUATQkI — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) June 8, 2023

Origen del hecho

Para comprender esta batalla judicial, hay que remontarse a fines de marzo, cuando la diputada en entrevista con El Conquistador FM, aseguró que Campillai “tiene un ojo bueno”. Esto en referencia a las graves secuelas físicas que le ocasionó el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro durante el estallido social.

“Ella no es totalmente ciega. Tiene un ojo que le funciona. Ella no es ciega total”, fue lo que señaló textualmente la médico cirujano de profesión, desestimando la ceguera que el ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, le proporcionó con el disparo de este proyectil en 2019.

Estas palabras generaron un rechazo transversal. Pero la propia senadora afectada, durante una sesión del pleno del Senado, se refirió a lo ocurrido con evidente emoción: “No entiendo cómo una persona, trabajadora del área de la salud, no entiende lo que está haciendo”.

La representante de la Región Metropolitana rompió en llanto y recalcó: “Cuántas veces tuve operaciones en las que, cuando salía de la sala, eran dolores tremendos que ni siquiera se pueden imaginar. Una operación en la cual abren mi cabeza de oreja a oreja. Cuando salgo de la sala el sufrimiento era mucho. Era muy fuerte“, expuso.

Por lo mismo, la senadora tomó acciones al respecto y solicitó el desafuero de la diputada Cordero para dar paso a una querella por “injurias con publicidad”. Y fue precisamente este primer paso el que quedó resuelto por la Corte de Apelaciones este jueves.

¿Qué significa el desafuero?

Lo determinado por la Corte de Apelaciones en relación a acoger el desafuero de la diputada Cordero, corresponde a un antejuicio mediante el que se determina la situación de procesabilidad judicial de un parlamentario o legislador.

Es decir, al ser aprobado en este caso, remueve la protección del fuero parlamentario que, según indica el artículo 61 de la Constitución, ningún diputado o senador puede ser acusado o privado de libertad.

Por tanto, el hecho de que la parlamentaria se encuentre con desafuero, quiere decir que queda habilitada para ser acusada penalmente por la querella ya mencionada.

Es importante mencionar que la resolución de la Corte de Apelaciones puede ser apelable ante la Corte Suprema.