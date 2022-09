“Mi indiecita linda”: Exponen mensajes de acoso que recibió Daniela Ramírez por parte del arquitecto Gastón May

La actriz chilena Daniela Ramírez denunció el hostigamiento y acoso sexual de parte de Gastón May, un arquitecto de 67 años, quien le habría enviado mensajes y contenido de carácter sexual por casi tres años.

Debido a lo anterior, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por la intérprete de 35 años, autorizando una orden de alejamiento hacia May.

“Creo que esto puede ser un gran precedente para que muchas mujeres que sufrimos este tipo de acosos y hostigamiento constante y violento tengan algún tipo de protección”, afirmó Ramírez en una investigación realizada por el programa Contigo en la mañana, de Chilevisión.

Si bien la acción judicial fue interpuesta en 2020, recién el pasado 30 de agosto se acogió la medida en contra del arquitecto. “La situación que he vivido en estos últimos tres años es muy terrible. La sensación constante de ansiedad y por sobre todo de inseguridad son permanentes, es bien fuerte”, indicó la denunciante.

“Estoy muy agradecida y me quedo muy tranquila sabiendo que la justicia se puso de mi lado, y que dio orden de no innovar para que este hombre no pueda acercarse ni comunicarse conmigo desde ningún tipo de medio“, añadió.

Los mensajes

Ciro Colombara, abogado de la actriz, señaló al citado medio que “evidentemente, se trata de una situación que pone en peligro no solo su integridad mental, sino también su integridad física. Por lo tanto, nos parece correcto lo que ha decidido la Corte de Apelaciones de Santiago de manera unánime”.

Según documentos a los que tuvo acceso el matinal de CHV, el primer mensaje de Gastón May ocurrió en 2019. En esa ocasión, le manifestó su admiración y hasta le ofreció sus terrenos como locación para futuras producciones.

“He hecho casi todas las clínicas del país, entre ellas la Avansalud, de tus ex barrios que debes ubicar”, escribió en ese entonces.

Al respecto, Colombara expuso que “fueron mensajes como habitualmente reciben muchas personas públicas o que tienen redes sociales abiertas. Mensajes que podríamos calificar de amistosos y educados, sin embargo poco a poco estas comunicaciones (mensajes, videos y fotos) fueron subiendo en intensidad”.

En ese sentido, señaló que “hubo un momento en que sobrepasaron el límite de lo razonable”.

Dentro de los textos enviados se encuentran frases como “Hola, mi amor”, “dime que soy divino” y “mi indiecita linda”, a ello se suman registros como imágenes y videos del arquitecto desnudo.