“Asesinaron a un compañero”: Actor Felipe Contreras reveló íntimo vínculo con comisario baleado en La Cisterna

Impacto fue lo que causó la muerte del comisario de la Policía de Investigaciones (PDI) Daniel Valdés Donoso, quien fue asesinado a sangre fría durante horas de la noche del pasado martes en la comuna de La Cisterna.

Las razones del crimen aún son un misterio, mientras que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó que fuera una encerrona. El presidente Gabriel Boric, en tanto, aseguró que van a buscar a el o los responsables “por cielo, mar y tierra”.

Durante la jornada de este jueves, el actor Felipe Contreras, conocido por sus papeles en teatro, cine y televisión, lamentó el deceso y reveló un estrecho vínculo con el fallecido funcionario policial.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete compartió un texto en que contaba su cercanía con Valdés. “Estos días han sido tristes. Asesinaron a un compañero con el que crecí en el colegio“, partió diciendo.

“Hace mucho que no nos veíamos, hace mucho que no sabía de él, pero con solo llamarlo tuvo la mejor voluntad para ayudarme en el rol que me toca interpretar en este momento“, confesó Contreras, haciendo alusión a su papel en la teleserie Juego de Ilusiones, donde precisamente interpreta a un detective.

En ese sentido, agregó que “sé que al igual que a mí, (Valdés) ayudaba a muchos otros de diferentes maneras y con el mismo espíritu”.

“Te despido Daniel, recordando la impresión que me dejaste de nobleza y servicio con el que llevabas tu profesión. Un gran abrazo al cielo, espero todo sea mejor allá”, cerró.

Cabe mencionar que desde 2011, el funcionario de la PDI formaba parte de la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi). Además, tenía la profesión de publicista. Según el testimonio de vecinos, lo describían como un hombre que “ayudaba a todos”.

