Enrique Donoso, administrador del bar Barola de Viña del Mar, denunciado a través de un video por realizar una fiesta clandestina, se defendió de los cuestionamientos indicando que no pasó a llevar las normas sanitarias y que el registro fue “totalmente sacado de contexto”.

“Hicieron una reserva de cuatro mesas, pidieron su comida y sus tragos igual que todas las mesas, pero en algún minuto se paran para cantar feliz cumpleaños“, relató a CHV Noticias.

Según contó el administrador del local en el sector de Las Salinas, “en ese momento el personal del local y yo mismo me acerco a pedir que vuelvan a sus asientos“.

“Ese video descontextualizado es el que se manda como denuncia anónima a la Seremi de Salud“, declaró Donoso.

Tras esto, “la Seremi de Salud llega a las 22 horas, cuando no quedaba gente y nos dice que esta gente (del video) no cumplía las medidas sanitarias, porque no estaban con mascarillas“.

Al respecto, Donoso respondió que “lógicamente cuando estás sentado comiendo no ocupas mascarillas, cuando te paras de la mesa te la deberías poner y por eso mismo le dijimos que se sentaran o se pusieran las mascarillas“.

En caso de que sean declarados culpables, las multas llegan a los $50 millones por infracción a la norma sanitaria. Las autoridades ya iniciaron el sumario sanitario y prohibió su funcionamiento.

En el registro mencionado se ve a cerca de 10 personas de pie y cantando, todos sin mascarilla, en medio de local, mientras otros asistentes se encuentran en sus respectivas mesas.

Al respecto, María Carolina Corti, gobernadora de Marga Marga, expresó que “la comuna esta en Fase 2 y esta prohibido el funcionamiento de pubs, discoteque y lugares análogos”, y que carabineros “descubrió que estaba funcionando como pub, lo que está prohibido”.

Además, la autoridad sanitaria indicó que se está intentando dar con las personas que aparecen en el registro.