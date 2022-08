Admiten querella contra Fiscalía de La Araucanía por filtraciones telefónicas en caso Llaitul

Durante la jornada de este lunes, el Juzgado de Garantía de Temuco admitió a trámite la querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón en el marco de las investigaciones en contra del vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul.

La acción judicial va dirigida a la Fiscalía Regional de La Araucanía, por las filtraciones de conversaciones telefónicas en el caso que involucra al líder de la CAM, quien se encuentra en prisión preventiva por delitos que atentan contra la Ley de Seguridad del Estado.

A través de un comunicado, Rendón aseguró que las “filtraciones de conversaciones privadas son absolutamente irrelevantes desde el punto de vista de la investigación en curso”.

“Si bien los hechos materia de la querella afectan a las comunicaciones de una persona en específico, el señor Llaitul, con quien no me une ningún vínculo y con cuyo actuar público por lo demás no siento ninguna simpatía, constituyen al mismo tiempo un nefasto precedente de alcance general”, explicó.

Asimismo, agregó que “estas filtraciones de conversaciones privadas penalmente irrelevantes dejan absolutamente cuestionada la técnica investigativa de la interceptación telefónica a los ojos de la ciudadanía. Estos hechos deben ser sancionados”.

Según se detalla en el documento entregado por el Poder Judicial, la querella apunta al fiscal regional Roberto Garrido y “todos los funcionarios públicos que resulten responsables, por el delito de revelación de secretos contemplado en el artículo 246 del Código Penal”.

Al respecto, Rendón sostuvo que Garrido “debiese ser removido de causa Llaitul por no dar garantías”.

“Llaitul ha sido aliado objetivo del Rechazo. Se dedicó a atacar el proceso constituyente, a convencionales de naciones originarias y, especialmente, a la propuesta plurinacional. Pero es del mayor interés público que su juicio tenga todas las garantías y no lo convierta en mártir político”, añadió.

Finalmente, recalcó que “es esencial impedir que ahora las escuchas telefónicas sean usadas para operaciones políticas. No es primera vez que Fiscalía se ve involucrada en este tipo de operaciones en vísperas de grandes decisiones. Recordemos allanamiento de Comunes en víspera de elección”.