Adolescente de 16 años desapareció tras acudir a Vendimia de Curicó: Su madre reveló antecedentes clave

Han pasado cuatro días desde que Javiera Orellana perdió el rastro de su hijo de 16 años, quien habría desaparecido tras acudir a la Fiesta de la Vendimia de Curicó para disfrutar de una presentación de Pailita.

La madre del adolescente recurrió al programa Contigo en Directo para entregar más antecedentes sobre este caso que mantiene a la familia conmocionada.

Según su relato, lo último que supo de él fue “el viernes, cuando vino a la Fiesta de la Vendimia. La última vez que se contactó conmigo fue a las 22:45 de la noche, en donde me indicó que iba de retorno a la casa y yo confiada lo esperé. Sin embargo, no llegó y pasé toda la noche alarmada. No hubo resultado que me contestara”.

“Al otro día tampoco hubo algún indicio de comunicación. Pensé que quizás había ido con algunos amigos a alguna fiesta (…) no llegó y di un ultimátum a las 3 de la tarde, pero ahí me empecé a alarmar y traté de sostener contacto con sus amigos”, contó Javiera.

“Su teléfono sí sonaba, pero no contestaba. Nadie de su círculo, o conocidos o familiares, tenía novedades de él”, agregó.

“Lo vieron con una mujer”

Posteriormente, dentro de los antecedentes del caso, la madre del joven aseguró que él “me mintió”.

“Yo confié en él como mamá. Él me dijo que iba a ir con una persona en particular (a la Vendimia), pero cuando me empecé a alarmar, traté de dar con esta persona y resulta que nunca estuvo con él“, dijo.

Continuando con las indagatorias, Javiera consultó a más amigos que serían cercanos a su hijo para dar con posibles pistas, logrando identificar que el adolescente se encontró con personas que “estaban fuera de su círculo social” y de quienes “no tenemos sus identidades”.

Por lo mismo, señaló, su hijo habría sido visto en la Vendimia, aunque junto a dos desconocidos.

“Todas las personas coinciden en que lo vieron con una mujer, no sé si mayor o menor de edad, de pelo rubio y los acompañaba un hombre más alto que él”, sostuvo.

Al revisar el computador de su hijo, Javiera reveló que pudieron notar conversaciones con dicha mujer a partir del 10 de marzo.