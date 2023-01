“¿Qué hago?”: Adriana Barrientos denuncia impactante amenaza de violación en sus redes sociales

La modelo y actual panelista de televisión Adriana Barrientos expuso una fuerte denuncia a través de su Instagram, donde compartió una amenaza de violación que recibió por parte de un usuario identificado como Diego B.

Los hechos fueron evidenciados en sus stories en la red social durante la madrugada del jueves, cuando la también influencer indicó que estaba desvelada y que se puso a revisar sus plataformas. Fue así como se encontró con un inquietante mensaje en su inbox.

Continuando con este relato, Adriana publicó un pantallazo de los mensajes que le escribió el usuario en respuesta a un video de TikTok en el que ella aparece bailando.

Según se puede leer en la imagen, la amenaza fue la siguiente: “Si te encuentro te violaremos entre 5. Prepárate p*rra. Compra dilatadores anales”.

Frente a este repudiable suceso, la modelo se remitió a preguntar “¿qué hago? Reír y bloquear o llorar y denunciar”.

Finalmente, Adriana Barrientos indicó a Página 7 que no tomaría acciones legales en contra de ese individuo, asegurando que este tipo de personas “tienen impunidad ante la ley”.

“A mí me amenazaron de muerte y el fiscal aún no me llama a declarar. Esto pasó en noviembre. Por esto que me escribieron, menos harán algo“, argumentó. “Solo lo expuse públicamente, ya que sé que estas denuncias no llegan a nada“.

En cuanto a la amenaza previa a la que hizo referencia, cabe recordar que ésta ocurrió en noviembre e involucró a un supuesto trabajador vinculado al cantante Arcángel, quien le habría ofrecido entradas VIP para el concierto del artista a cambio de que ella realizara una promoción.

Al no concretarse los pagos implicados, la Leona comenzó a preguntar por su parte del trato, a lo cual el individuo se desentendió y le profirió una presunta amenaza, asegurando que enviaría a traficantes para matarla.