Adulto mayor sufrió dura caída en Cementerio General tras desplome losa: “Fui a dejarle flores a mi señora”

Un hombre de 66 años cayó desde el segundo piso desde una galería del Cementerio General, tras el desprendimiento de una losa y quedó con al menos dos fracturas. Un hecho que fue grabado y denunciado por testigos, acusando un evidente deterioro de las estructuras.

Pedro Miyaki, el propio afectado, relató a CHV Noticias que todo ocurrió cuando “fui a dejarle flores a mi señora y pasé a ver a los abuelos, y ahí fue cuando voy caminando por la galería y se derrumbó todo, y caigo con toda la galería“.

El testimonio del adulto mayor

El 30 de marzo de 2020, Pedro despidió los restos de su señora que hoy descansan en nichos del Cementerio General. Los 30 de cada mes ha caminado por estas galerías, las que este sábado cedieron a su paso, cayendo desde el segundo piso.

“Uno nunca se espera que le vaya a pasar algo y menos en un cementerio, como que uno quisiera quedarse ahí, imagínense, me mato, enterrado altiro ahí mismo”, continuó.

La ambulancia nunca llegó y fueron los Bomberos de Recoleta, además de los visitantes, quienes le prestaron ayuda a este adulto mayor, siendo luego trasladado al Hospital San José por los propios funcionarios del recinto.

Según se constató, Pedro sufrió dos fracturas en su brazo izquierdo.

“El primer día, de sábado a domingo, no pude dormir casi. Ayer me compré los remedios y pude dormir un poco anoche. Ahora me levanté, no me puedo bañar y no me puedo cambiar ropa porque me incomoda“, contó.

Este hombre de 66 años vive de la mecánica, un trabajo que ahora está imposibilitado de realizar hasta sanar totalmente. Por lo mismo, viéndose afectada su fuente laboral, no descarta tomar acciones legales contra el cementerio, afirmando que “algún día le va a pasar a otras personas y no sé si ahí van a reaccionar recién”.

Comunicado del Cementerio General

Por su parte, desde el cementerio emitieron un comunicado en el que reconocieron un deterioro de las estructuras.

Asimismo, enfatizaron que existe un plan de mantenimiento constante, pero que debido a que no existe una homogeneidad y linealidad en los proyectos de manejo y mantenimiento a lo largo del tiempo y sus administraciones, este tipo de accidentes lamentables, aunque no habituales, pueden ocurrir.

