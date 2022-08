“No tengo con qué más vivir”: Adulto mayor con fibrosis pulmonar denuncia el no pago de licencias médicas

Un adulto mayor con fibrosis pulmonar denuncia que no le han pagado sus últimas cuatro licencias médicas. Imposibilitado de trabajar por su enfermedad, este pago es su única forma de obtener recursos para poder costear sus medicamentos y seguir viviendo. “He luchado, he llevado cartas y no tengo con qué más vivir”, señala en conversación con CHV Noticias.