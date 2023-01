“Primera vez que veo estrellas”: Adulto mayor denuncia golpiza por parte de residente de su edificio

Un adulto mayor de Providencia, denunció que fue golpeado por un vecino de su edificio, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad. Todo sucedió en el hall y, luego de intercambiar algunas palabras sobre la solicitud de una reunión, el sujeto en cuestión empujó al hombre de 72 años que finalmente terminó en el suelo con un golpe en la cabeza. Posteriormente, el acusado se va del lugar sin prestar ningún tipo de ayuda. “Aterricé con toda mi estructura y me pegué en la cabeza. Primera vez en mi vida que veo estrellas. Afortunadamente, no perdí la conciencia”, dijo la víctima a CHV Noticias. Por su parte, el denunciado aseguró que no se arrepiente de estos hechos.