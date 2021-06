Durante el programa de Chilevisión, Contigo en Directo, conducido por Humberto Sichel, un adulto mayor realizó un mensaje en vivo para solicitar ayuda a cualquier persona que lo conozca.

“Yo quería mandar un mensaje. Soy un adulto mayor… me encuentro muy solo. Si alguien me conoce, ayúdenme. No tengo familia”, expresó Nelson Osses Aguilera.

La persona, que vive en Avenida Alberto Hurtado en la comuna de Estación Central, relató muy emocionado su actual situación, todo esto mientras circulaba por Paseo Ahumada en la tarde de este viernes.

Lee también: Insólito: Delincuentes roban un vehículo y piden ayuda al dueño para que lo encienda

“Si alguien me conoce, de todas las personas de mi edad, antiguas, yo soy más conocido como el Pato. Tuve fábrica de camisas en Arica, tuve un night club en Calama en mis tiempos jóvenes, y ahora estoy enfermo de una hernia y quedaron de operarme del Hospital San Borja y todavía no me llama”, narró Nelson.

Además, agregó a que de Red Salud también lo iban a contactar para su operación, pero tampoco lo llamaron por su problema.

Inmediatamente conocido el caso, la producción del programa comenzó a coordinarse con equipo de la municipalidad de Estación Central para ayudar a este hombre de 78 años.

Finalmente, el alcalde electo Felipe Muñoz se contactó con Sichel y comprometió su ayuda para Nelson Osses.