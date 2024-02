La emoción de adultos mayores tras recibir donación de nueva casa tras perderlo todo en incendios de Viña del Mar

Pedro (86) y Pascuala (88), forman una pareja de adultos mayores de Viña del Mar que lo perdió todo en los incendios forestales que devastaron parte de la Quinta Región hace una semana.

Al matrimonio se le quemó su casa en cuestión de minutos y mientras una ex bombera, Elena Méndez, recorría la zona afectada para intentar ayudar, encontró a Pedro, quien miraba las ruinas de su hogar y lo único que quería era una Biblia.

Por esta razón, la joven y con previa autorización, decidió compartir una historia de Instagram en busca de aportes económicos y donaciones para la damnificada pareja.

Méndez conversó con el medio Valparaíso Informa: “Me contactaron para conseguirle la prótesis dental, los lentes y la Biblia”, comenzó declarando. “Una niña me dijo que quería donar la cocina y el refrigerador, yo le dije que muchas gracias, pero que no teníamos casa. Ahí me dijo que le donaría con su familia una casa prefabricada“, agregó.

La emoción y las lágrimas del matrimonio de adultos mayores

A través de un video en Instagram, que compartió la misma joven (@elenna.mendes), se aprecia cuando ella los reúne para darles una importante información.

Ahí Méndez le comentó que tras la publicación en redes sociales comenzó a recibir varias donaciones, como los lentes y la placa que necesita Pedro. Tras estas palabras, el hombre agradeció la ayuda y se emocionó, pero eso solo era el comienzo de la tremenda noticia.

“Pero eso no es todo… Le conseguimos una casa prefabricada”, dijo la joven. De inmediato Pascuala soltó un “ahhh que lindo”, mientras que Pedro esbozó una enorme sonrisa mientras levantaba sus brazos y miraba el cielo viñamarino.

Su emoción la completó con un emotivo y extenso abrazo con Elena, quien les seguía contando las donaciones que consiguieron, como calefont, cocina, refrigerador y camas.

