Adultos mayores viven hace una semana en un camión: Reciben pensión de $170 mil y les subieron el arriendo

José Gutiérrez y María Villarroel desde hace una semana que viven a bordo de un camión en la comuna de Santiago, luego que decidieran dejar la pieza que arrendaban dado que su dueña les subió el valor de $150 a $200 mil. Un monto que no pueden cubrir debido a la baja pensión que reciben y que solo les alcanza para subsistir diariamente.

La jubilación de José es de $177 mil, cifra que aumenta al considerar la pensión de invalidez ($150 mil) que recibe el hijo de María, quien vive con ellos, tiene 27 años y mucho tiempo atrás fue diagnosticado con esquizofrenia.

Esta pareja de adultos mayores, en conversación con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, aseguraron que reciben ayuda por parte de habitantes del sector, así como de la junta de vecinos que “a veces van allá a La Vega” para comprarles productos de primera necesidad.

“El sueño es tener mi casa, no andar arrendando ni andar en la calle como ahora”, expuso María respecto de esta situación que, entre otras cosas, los mantiene sin acceso a agua y electricidad, dificultando aún más su cotidianidad.

“El agua, el baño, todo lo que es personal. Tenemos dificultades porque tenemos que andar consiguiendo agua, a veces nos dan y a veces no”, contó María.

Lo anterior, sumado al constante miedo de que les puedan robar sus cosas o incluso el camión. Es más, de acuerdo con lo que contaron, ya sufrieron el hurto de un sillón que ellos tenían al costado del vehículo, el que era utilizado por José para descansar durante las tardes.

“Señor presidente de la República, si se diera cuenta de nuestra situación, de las personas que necesitan una casa y nos dieran una casa. Pero nosotros no queremos que nos regalen, nosotros pagamos“, expresó José, quien además lanzó una crítica al actual sistema de pensiones que, de alguna u otra forma, lo mantienen en esta difícil situación económica.

“La jubilación se echó a perder cuando hicieron las AFP, porque de ahí para atrás las pensiones eran buenas, mi papá alcanzó a jubilar con la pensión antigua. Pero las AFP se llevaron la plata, vieron que la plata se perdía y la gente humilde cree esas cosas, pero es mentira”, aseguró.

Finalmente, en este caso se evidenció que la red familiar y de contactos de esta pareja ya es prácticamente inexistente. José tiene un hijo en Valdivia y hermanos, pero no tiene sus antecedentes para recurrir a ellos, tales como dirección o número telefónico; mientras que María tiene dos hijos, de quienes tampoco tiene mayor información.

Subsidio de arriendo

Al momento de abordar este caso, la concejala Virginia Palma planteó una solución temporal que radica en el otorgamiento de un subsidio de arriendo para la pareja, el cual fue rechazado por José.

En concreto, la autoridad comunal explicó que la ayuda ofrecida se basa en “un subsidio de arriendo para que aguanten en buenas condiciones hasta marzo y mientras tanto activamos una campaña para conseguir lo que les falta”.

Sin embargo, y luego que se detallara cómo funciona este aporte económico, José y María accedieron a él, mostrándose de acuerdo con este programa municipal.

“No lo entendía, ahora me lo explicaron (…) No estoy acostumbrado a que me regalen cosas“, sentenció José.