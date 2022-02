La subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, presentó las nuevas advertencias sanitarias para productos de tabaco, con el objetivo de a alertar a la población sobre los efectos nocivos de su consumo.

En ese sentido, la autoridad señaló que buscan “incentivar que quienes fuman dejen de hacerlo, que aquellos que no fuman no se inicien y que los que dejaron de fumar no recaigan”.

“El esfuerzo principal apunta a desincentivar el inicio del consumo de tabaco en niños y adolescentes. Sabemos que el consumo de tabaco empieza, principalmente, entre los 13 y los 14 años. Es por eso que para las nuevas advertencias se estableció como prioridad este grupo etario”, comentó Valenzuela.

Constanza Moreno, jefa técnica (s) de la Oficina de Prevención de Consumo de Tabaco del Minsal, explicó que “la evidencia disponible señala que las advertencias que tienen mayor impacto en adolescentes son aquellas en las que se expresa de manera gráfica y real los impactos del consumo de tabaco”.

“Los nuevos diseños buscan generar una reflexión al comunicar algunos de los daños a la salud atribuibles al consumo de tabaco, como el cáncer pulmonar, por tener una alta prevalencia asociada al consumo de tabaco, y el cáncer de boca, cáncer de laringe y gangrena, por resultar imágenes que generan un mayor impacto en nuestra población objetivo”, agregó Moreno.

En tanto, Fernando Leanes, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Chile, señaló que “estas son medidas muy eficaces para reducir el consumo por vía de disminuir el inicio en el hábito de fumar, hay que reconocer esos avances”.

Mira aquí la nueva campaña del Minsal: