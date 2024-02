De estafas de taxis a catástrofes: Las advertencias a turistas británicos de los “peligros” de Chile

La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) realizó una lista de advertencias para los turistas británicos que decidan visitar Chile.

La organización que brinda asesoramiento sobre los riesgos de viajar a distintos países, para que los turistas tomen decisiones informadas.

En el caso de nuestro país, se alertó de grandes incendios forestales que afectan al país, las estafas de los taxistas y los riesgos de sufrir con una catástrofe natural.

Sobre los siniestros que han afectado a distintas regiones, la oficina explicó que “Chile suele sufrir graves incendios forestales que pueden ser muy destructivos y propagarse rápidamente”, alertando que un incendio de gran magnitud podría provocar “múltiples muertes” y “el cierre de parques nacionales y carreteras”.

Otro de los aspectos tiene que ver con los delitos que se cometen en el territorio nacional, donde los turistas suelen ser el blanco. Sobre esto, la FCDO explica que “los carteristas, los atracos y los robos de vehículos son muy comunes en todo Chile, incluso dentro de los aeropuertos”.

El documento explica que las estafas de taxis son comunes y se dan “incluso en taxis de aeropuerto”. Además, alertaron sobre las “personas que se hacen pasar por taxistas autorizados”, explicando que los delincuentes pueden disfrazarse de taxistas autorizados, incluso estando dentro de la sala de llegada del aeropuerto “con cordones y chaquetas de aspecto oficial“.

Otros delitos que informa el comunicado son: el robo de vehículos o de pertenencias que se mantienen dentro, los atracos a turistas y el uso de drogas o alcohol en locales nocturnos para mantener indefensos a los visitantes.

Sobre la situación política, el texto explica que “existe el riesgo de que se produzcan protestas violentas en Santiago y otras ciudades chilenas, especialmente los viernes por la tarde y por la noche. Incluso las protestas pacíficas pueden volverse violentas“.

