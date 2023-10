Acusan incumplimiento de agencias de viajes: Clientes pagaron pero jamás pudieron acceder a los tours

Se trata de clientes que están viviendo una pesadilla, pese a que nunca viajaron. La agencia se llama "Enjoy and Travels" y ha dejado a más de una familia con las maletas hechas luego de no concretar los viajes, además de no retornar el dinero.