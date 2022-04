Agresión a trabajadores venezolanos en Ñuñoa: Cuál fue su origen y qué reacciones dejó el video

A un vecino de Ñuñoa se le prohibió su ingreso a un minimarket de la comuna debido a que se encontraba con su mascota, situación que está regulada por un decreto del Ministerio de Salud y debidamente advertida en las puertas del recinto de la cadena comercial Oxxo.

Sin embargo, esta restricción provocó la molestia del cliente y una reacción que fue difundida en redes sociales.

Mediante un video captado por uno de los trabajadores del local, quien estaba siendo víctima de esta agresión, quedaron en evidencia las amenazas y las frases xenófobas con que este ciudadano se refería a quienes lo atendieron en el lugar. Principalmente, el individuo hacía referencia a su nacionalidad extranjera -venezolana-.

“La próxima vez que venga con mi perra y me digas ‘no te voy a atender’, te voy a sacar la conch…, venezolano cu… (…) Despatriado cu…, estás en mi país y aquí nosotros mandamos, no ustedes”, es parte de lo que este sujeto dice en el video.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Novelli (@sergionovelli)

Alcaldesa alza la voz

Lo ocurrido provocó la reacción de la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, quien criticó la agresión y enfatizó que en la comuna “nunca vamos a tolerar ningún tipo de acción discriminatoria por ningún motivo, tampoco contra personas que vienen de otros países a trabajar como cualquier otra”.

Por otro lado, la autoridad informó que se pusieron en contacto con los afectados y que además “hemos puesto a disposición nuestra Oficina de Personas Migrantes para entregar apoyo y para transmitir que no aceptamos xenofobia en Ñuñoa y en ninguna parte de este país”.

Cadena comercial reacciona

Sumado a lo anterior, desde la cadena comercial Oxxo manifestaron su respaldo hacia los trabajadores afectados y condenaron “cualquier tipo de violencia, agresión, discriminación, hostigamiento o cualquier otra actividad que atente contra la dignidad, integridad y respeto de todas las personas”.

En ese sentido, reafirmaron su compromiso por promover un ambiente laboral seguro y libre de discriminación, por lo que no descartaron presentar acciones legales. Para cerrar su declaración, señalaron que han brindado el apoyo correspondiente para que las víctimas puedan presentar la denuncia tras el hecho.

Agresor pide disculpas

Conforme el paso de las horas, en Contigo en Directo se dio a conocer que posterior a su viralización, este sujeto acudió nuevamente al recinto para pedir disculpas. En el lugar conversó con los afectados, quienes tomaron esta rectificación de buena forma.

Junto a lo anterior, desde T13 se comunicaron con este hombre, quien se identificó como Carlos, y relató que el pasado domingo, cuando ocurrió esta agresión, “tuve un día muy malo en términos personales, he tenido situaciones bien complejas en el último tiempo y ese día me excedí en las copas, tomé más de la cuenta”.

Al darse cuenta de lo que había hecho, entonces fue a “pedirle disculpas al joven de acá por cómo lo había tratado, porque no corresponde bajo ninguna circunstancia. La verdad es que no tengo palabras para decir la tontera que hice”.

“Ni siquiera me di cuenta de nada. Me borré. Me da vergüenza, por eso vine en la mañana a disculparme con el joven, que mis amigos me dijeron ‘oye, cómo es posible que tú hayas tratado a una persona así'”, añadió, enfatizando que no tiene nada en contra de las personas extranjeras.

Claudio Bravo llama a la empatía

Finalmente cabe consignar que ante la masificación de los videos, el capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, criticó el hecho a través de sus redes sociales. Incluso, el futbolista pidió perdón a los trabajadores.

“Para todos los inmigrantes como lo soy yo y mi familia, que no crean que todos los chilenos somos así“, comenzó el posteo del arquero, residente desde 2006 en el extranjero.

“Me disculpo con los trabajadores agredidos a nombre de quienes creemos en la humanidad. Seamos personas. Empatía”, finalizó en la publicación.