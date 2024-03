En prisión preventiva quedó el hombre que cometió brutal golpiza contra ex pareja en Las Condes

Carlos Rodrigo González Olivo, el agresor que golpeó con una piedra en el rostro a su ex pareja en Las Condes, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado durante horas de este jueves.

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar a González, quien fue imputado por el delito de femicidio frustrado en calidad de autor, luego de ser detenido en horas de la madrugada en Ñuñoa.

AHORA: 4° Juzgado de Garantía de Santiago decreta la prisión preventiva de Carlos González Olivo, imputado como autor de femicidio frustrado de expareja, perpetrado la madrugada de ayer en Las Condes. pic.twitter.com/z6U9A819Hj — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) March 21, 2024

La brutal golpiza ocurrió durante la madrugada del miércoles afuera del edificio de la víctima en Las Conde, hasta donde llegó el agresor lanzando piedras.

Tras eso, la mujer decidió salir a encararlo, momento en que fue brutalmente golpeada por Carlos González y debiendo ser trasladada hasta un recinto asistencial.

Mujer relató el hecho

En conversación con el matinal Contigo en la mañana, Karen, quien contaba con una prohibición de acercamiento, contó que “soy abogada y estar en situación desde el otro lado ha sido muy fuerte”.

“Yo misma redacté una demanda en un Tribunal de Familia, obtuve una sentencia con una medida cautelar de prohibición de acercamiento, se le notificó esta resolución y él incumplió al menos cinco veces“, agregó.

Con respecto a por qué salió a encarar al agresor, la mujer confesó que “Era tanto mi nivel de rabia que yo no pensé ni dimensioné. La rabia me cegó y bajé corriendo a ver si estaba ahí para increparlo, me expuse ante esta situación porque jamás me imaginé que, estando en la calle, él me iba a golpear de la manera en que me golpeó”.

