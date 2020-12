El Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Agustín Squella, anunció que será candidato a la Convención Constitucional en las elecciones del 11 de abril de 2021.

Mediante un comunicado en su sitio web, el abogado indicó que optó por postularse tras recibir apoyo “de un amplio y diverso grupo de ciudadanos y ciudadanas del distrito 7“.

Sobre esta candidatura conversó en Hoy Es Noticia, asegurando que finalmente lo que lo motivó a hacerlo fue “la importancia del momento que tenemos, que es histórico y delicado“.

Sobre ir como independiente pero dentro de la lista del Partido Liberal, Squella indicó que se debe a la “tardanza con que fueron aprobadas las normas” que finalmente permitirían una postulación 100% independiente.

“Esta tardanza e insuficiencia me convencieron de que lo que debía hacer era aceptar alguna de las invitaciones de algunos de los partidos”, afirmó. En ese sentido, agregó que los partidos políticos “se ocuparon tarde del asunto, precipitadamente y de una manera no adecuada en términos de mirar las listas de independientes como una competencia que no les gustaban“.

Por otro lado, lamentó la forma en que salió, pero agradeció que finalmente ocurriera, la normativa sobre escaños reservados para pueblos originarios, que este jueves se vota en la Cámara de Diputadas y Diputados en los términos en que salió de la comisión Mixta. “Sin ello esta convención habría estado coja“, dijo.

Frente Amplio y relación con el PC

Siendo candidato en la lista del Partido Liberal, Squella comentó lo que significa que esta coalición dejara el Frente Amplio, conglomerado cuyo origen fue celebrado por el abogado.

“Fui uno de los que celebré que haya aparecido un conglomerado de partidos y movimientos más a la izquierda, pero siempre dentro del marco de la democracia, de los partidos de la ex Concertación. Pero para nadie es un misterio que el Frente Amplio ha devenido en los hechos en una suerte de suma de pequeñas identidades“, planteó Squella.

En esa línea, indicó que una de las trabas del Frente Amplio hacia su orgánica interna es la relación que sostienen con el Partido Comunista, tensionando a algunos partidos como el PL. “Si el liberalismo se define por algo ante todo es por su reconocimiento y defensa irrestricta de las libertades individuales de las personas, de pensamiento, de conciencia, religiosa, de culto, de unión, de emprendimiento de actividades económicas. (…) Donde ha habido regímenes comunistas en el pasado y donde hay hoy en el mundo, esas libertades no existen“, afirmó Squella.

En ese sentido, confesó que no votaría por Daniel Jadue si se postulara a presidente: “Estaría votando por un candidato de un partido que no es amigo de las libertades individuales“.

Asimismo, recordó una columna en la que esbozó sus dudas sobre qué era ser comunista hoy en Chile, increpando a sus militantes sobre si aún seguían directrices como las planteadas en otros países del mundo.

“Como todos los chilenos de izquierda, tengo un buen recuerdo del comportamiento del Partido Comunista durante la Unidad Popular. Fue un partido leal al presidente, razonable, sensato“, agregó.

“Su juego es habitual en la política”

Por otro lado, Squella se refirió a otro de los candidatos que suena para la presidencia de Chile: Joaquín Lavín.

El abogado calificó que “oportunista y casi transformista” al alcalde de Las Condes, cuestionando que “su juego es el habitual en la política”.

“Nunca podría votar por un candidato de derecha. (…) La derecha chilena, en su mayoría, tiene una deuda enorme con el país en cuanto haber dado sustento civil incondicional a la dictadura“, aseguró.

Y añadió: “No podría votar por un candidato de derecha y menos por uno tan absolutamente oportunista, casi un transformista, como Joaquín Lavín. Es un hecho visible que Joaquín Lavín dice siempre, y pongo en duda su sinceridad, todo lo que él cree que le puede convenir para allegar votos a su causa“.