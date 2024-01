Alberto Mayol destacó importante detalle de comunicado que confirmó a Peso Pluma en el Festival

Luego de que la organización del Festival de Viña del Mar 2024 confirmará este miércoles que mantendrá a Peso Pluma en la parrilla, Alberto Mayol reaccionó respecto a la decisión.

El sociólogo utilizó la red social X para expresar su molestia en torno al comunicado de prensa emitido por el certamen viñamarino y destacó un importante detalle respecto a quién se adjudicaba las palabras.

“Decadencia, superficialidad y ausencia de firma en esta declaración”, comenzó afirmando Mayol.

Posteriormente, el académico aseguró que existiría una clara defensa en torno al contrato que mantendría de “La Doble P” con el Festival por su show agendado para la noche de cierre.

“Nunca se había defendido tanto un contrato de trabajo en la historia de Chile. ¿No se puede rescindir un contrato? ¿Qué tipo de divino contrato es? ‘Lo siento, lo queremos sacar, pero no podemos'”, cuestionó.

Cabe destacar que desde la organización del certamen indicaron que no se cancelaría el show de Peso Pluma debido a que: “No existen argumentos jurídicos ni contractuales para revocar la participación del artista, sumado a que los descargos no se realizaron en los plazos estipulados en las bases de licitación y anexos de la misma”

