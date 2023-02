Alcalde de Antofagasta responde ante falta de baños en festival: “Cuando uno va de visita, no pide el baño”

El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, entregó una llamativa respuesta al ser consultado por la falta de baños durante el Festival de la ciudad, el que se realizó este fin de semana.

Durante el Concejo Municipal, algunos concejales mostraron preocupación por el hecho de que hubo solamente seis casetas para las más de 30 mil personas que disfrutaron de este mega evento.

Ante esto, el edil afirmó que “cuando era niño, mi mamá me decía que, para que me fuera bien, tenía que ir al baño antes. Con los años me di cuenta que no era así”.

Frente a la insistencia de que era un show que duró varias horas, Velásquez replicó: “También me enseñó que cuando uno va de visita, no pide el baño porque eso es de mala educación”.

“Yo solo estoy contando de mi experiencia. No utilicé ningún baño ni caseta, me aguanté hasta llegar a la Municipalidad a las 4 de la mañana y ocupé el baño de mi oficina”, agregó.

Posteriormente, una de las integrantes del concejo le dijo: “Espero que no tenga problemas a la vejiga y la próstata, alcalde”, ante lo que la máxima autoridad comunal contestó: “No, porque no estuve todo el rato comiendo ni tomando líquido, estuve trabajando”.

Estos ejemplos fueron catalogados como “absurdos” por los presentes, quienes aseguraron estar intranquilos por una posible sanción económica de parte de la Seremi de Salud de la región.