“Se ha comido dos bandejas, concejala”: Alcalde de Antofagasta protagoniza incómodo concejo municipal

Un polémico concejo municipal se vivió en Antofagasta, donde el alcalde Jonathan Velásquez terminó retirándose de la sesión, además de ofender a una concejala que lo increpó.

Todo iba en su curso normal cuando el edil señaló que tenía otros compromisos y que no había almorzado, por lo que se debía ir. Esto, en medio de la molestia de los concejales.

“Usted se ha comido dos bandejas”

“La verdad es que se extienden mucho, yo tengo un compromiso durante la tarde, hay seis personas esperándome afuera de mi oficina”, expresó el alcalde.

En esa línea, insistió en que “yo no he almorzado, quizás voy a almorzar como a las 8 de la noche”. “Oiga da lo mismo su almuerzo, ubíquese…”, respondió la concejala Karina Guzmán (FRSV).

“Pero si usted se ha comido dos bandejas yapo’, concejala (…) obvio que no tiene hambre”, reaccionó Velásquez entre risas para posteriormente retirarse del lugar.

Tras eso, la concejala Karina Guzmán (FRVS) dijo que su actitud era una muestra de “flojera” y que no justifica el sueldo que recibe.

En un video compartido por El Diario de Antofagasta, se puede ver que posteriormente el alcalde regresó e insistió en que no había comido.

“Ustedes hablaron todo el rato, mientras yo me fui, entrevistaba a las personas (…) No he almorzado, estoy desde temprano aquí”, expresó echado en su silla.

Finalmente, la Dirigenta del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación, Ivette Gareca, quien leyó una carta con demandas, comentó que “hay una violencia pasiva”.

“Me miró harto rato fijamente y eso fue intimidación”, añadió. “Qué onda, señora Ivette. No, es que yo no le he dado la palabra aquí en el concejo municipal, estábamos en puntos varios (…) ya habló dos horas la semana pasada y no va a llegar aquí a insultarme. Le pido que se retire”, respondió Velásquez.

