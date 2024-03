Arrojaron piedras: Alcalde Rodolfo Carter fue increpado en vivo en toma de La Florida

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, fue recibido a piedrazos por vecinos de la Toma Dignidad, ubicada en la misma comuna.

Todo comenzó con una notificación que realizó el jefe comunal para declarar el desalojo del campamento, específicamente a aquellos que se encuentran en los bordes del Zanjón de la Aguada, debido a la inhabitabilidad de la zona.

Dado el riesgo que implica habitar en el sector, en caso de incendio o aluvión, los vecinos fueron informados de que deben abandonar las viviendas en un plazo máximo de 30 días o de lo contrario serán desalojadas.

Alcalde Rodolfo Carter es sacado a piedrazos

El conflicto se desató cuando el jefe comunal intentó dialogar con los habitantes de la toma para comunicarles que su presencia era solo una notificación y no un desalojo inmediato.

“Yo les dije que hay un tema que no vamos a transar y no vamos a transar nunca, el poblamiento en el borde del Zanjón de la Aguada”, expresó la autoridad, haciendo referencia a la inhabitabilidad del sector.

Los pobladores no contentos con la noticia, manifestaron sentirse atacados y desataron una riña entre los pobladores y la seguridad municipal, en la que el Alcalde Rodolfo Carter fue duramente atacado con piedras.

Tenso diálogo

“Tú sabes que nosotros siempre hemos sido claras contigo”, le dijo una de las mujeres del campamento.

Tras esto, Carter respondió que “no voy a entrenar en esa discusión. Si ustedes se quieren enfrentar con la fuerza pública, es problema de ustedes. No estamos desalojando, estamos notificando”.

“Y si no es un desalojo, ¿por qué vinieron con carabineros? Pudieron haber avisado para no malinterpretar las cosas”, añadió otra de las presentes.

Finalmente, le lanzaron que “aprovecha la tele pa’ que digai que nunca nos has dado ayuda. Aprovecha la tele y ponte los pantalones. Acabas de ingresar a Carabineros golpeando las casas. ¿Cómo quieres que la gente reaccione? No nos has dado ni una frazada”.

