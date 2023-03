Carter acusó “telefonazo” del gobierno por sumario de Fiscalía: “Señor Boric, los enemigos son los narco, no nosotros”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, cuestionó el sumario administrativo que fue anunciado por el Ministerio Público en relación con la demolición de supuestas “narco casas” en la comuna, cuya última ejecución ocurrió el mismo miércoles en medio de un operativo que culminó con piedrazos, insultos e incluso un amago de incendio.

La determinación dada a conocer por la Fiscalía, según un comunicado, se enfoca en esclarecer en la entrega “no oficial de un listado de casas que se encuentran vinculadas a investigaciones penales vigentes, judicializadas con personas formalizadas y algunos privados de libertad”.

Respecto de las demoliciones, el jefe comunal manifestó en un punto de prensa que la obtención de información “no fue informal. No fue un WhatsApp, no fue una llamada de La Moneda, ni un tirón de orejas, fue una comunicación de correos entre autoridades públicas con total transparencia“.

Por otro lado, la autoridad apuntó a un presunto “telefonazo” ante el “cambio de opinión” del jefe del Ministerio Público, criticando al propio Ejecutivo.

“Este es un gobierno que prefiere, como lo dijo su ministro de Educación, una ciudad como Valparaíso rendido a los narcotraficantes, con colegios cerrados con funerales de Estado para los narcos, y no pelear como lo estamos haciendo nosotros“, añadió.

“Señor Boric, señora Tohá, los enemigos son los narco, no somos nosotros. En vez de restar, sumen, qué les pasa que no entienden”, increpó el edil.

Finalmente, Carter defendió al persecutor que les confirió los antecedentes para ejecutar la medida, asegurando que “el fiscal que nos ha colaborado es un hombre de carne y hueso, es el principal enemigo del narco en Chile, circula en su auto sin protección policial, tiene amenazas de muerte, muchas más que yo, en vez de apoyar a ese valiente, el Ministerio Público lo castiga”.

Continuando con las reacciones, y en conversación con Contigo en la Mañana, el alcalde deslizó que la motivación detrás del sumario en Fiscalía estaría dada por una presunta influencia desde La Moneda.

“Justo cuando el gobierno le declara la guerra a La Florida, cuestiona todo, cambiando su propia opinión -no te olvides que el ministro de Justicia en primer momento dijo que esta era una medida creativa-, pero bastó que saliera una encuesta donde decía que esto contaba con un 90% de popularidad, para que el comité político decidiera enfrentarnos y cortarnos cualquier ayuda”, señaló.

Sumado a lo anterior, el jefe comunal que este jueves además recibió un mensaje por parte del fiscal nacional para conversar por teléfono, “pero le dije con harto cariño que prefiero una reunión formal, presencial, y no un telefonazo. Porque en sumario que inició contra el fiscal habla de irregularidades, y a mí no me parece regular que autoridades públicas para temas tan delicados hablen por teléfono”.

“Los telefonazos nunca dejan huella”

Ante estas declaraciones, el ministro de Justicia, Luis Cordero, descartó tajantemente una intervención del gobierno, asegurando que “el Ministerio Público es una institución autónoma del Estado (…) por lo tanto, es bien poco probable este tipo de telefonazos”.

Al respecto, Carter replicó en el matinal de Chilevisión que “los telefonazos no se reconocen nunca, no dejan huella, es evidente. A diferencia nuestra que nosotros nos comunicamos por escrito, con mail, firma, nombre, los telefonazos nunca dejan huella”.

“Pero más allá de que no haya habido intervención de La Moneda, lo relevante acá es que el fiscal tiene que explicar este cambio de opinión en ocho horas, si eso no ocurre normalmente, y que me responda el celular”, sentenció.