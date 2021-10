El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló por eventual delito de malversación de caudales públicos en el municipio de La Florida. El delito se habría ejecutado entre los años 2016 y 2017, como revelaría una auditoría realizada por la Contraloría.

Según consignó El Mercurio, la acción judicial se presentó el 21 de octubre contra quienes resulten responsables, siendo declarada admisible por el 14° Juzgado de Garantía de Santiago.

De acuerdo a la querella, la auditoría de Contraloría arrojó que los aportes municipales no fueron ingresados a las cuentas corrientes creadas para ese fin en una revisión efectuada a la Corporación Municipal de La Florida (Comudef) entre enero del 2016 y junio del 2017. Los montos ascenderían a un total de $735.050.000 millones y $2.223.994.792 millones para los Fondos de Apoyo para la Educación Pública.

El CDE afirmó que el órgano contralor concluyó acerca de “la imposibilidad de detectar el destino de los fondos que no fueron utilizados para cubrir los egresos en los ejercicios de los años 2015 al 2017, los que presentaron déficit financiero y presupuestario”.

Así, el Consejo determina que los aportes municipales “no fueron depositados en las cuentas corrientes especialmente habilitadas para ello y, por otra, que los fondos se percibieron y contabilizaron en otras cuentas” y concluye que “la Contraloría estableció un faltante de $20.026.931.838”.

Respuesta de Carter

Durante un punto de prensa convocado este lunes, el alcalde Rodolfo Carter señaló que “hemos tenido que lamentar hechos tan tristes en distintas municipalidades de Chile, negocios oscuros con las luminarias, negocios sucios con la basura, sobresueldos, parientes mal contratados, incluso escándalos de narcotráfico, en La Florida no vamos a ser uno más de esa lista“.

“Nuestros vecinos no merecen tener dudas respecto de su administración, ni mucho menos del alcalde que los representa democráticamente electo. Tampoco merece, ningún ciudadano de Chile, desconfiar de todas las municipalidades por hechos tan lamentables que se han conocido en el último tiempo. Por eso no me fui a la playa ni envié un comunicado público, sino que me junto con ustedes para contarles de qué se trata esta historia”, agregó.

El jefe comunal señaló que en 2017 “se auditó cada peso del municipio y se arrojaron una serie de análisis que hablaban de un déficit muy abultado, sin especificar su origen ni la procedencia. Producto de eso se inició una investigación en el Ministerio Público el año 2018. Desde el primer día fuimos querellantes, vale decir, perseguimos la verdad desde el principio”.

“Nunca, en ningún momento, he sido citado a declarar ni como testigo, mucho menos como imputado. Con el paso de los años, se ha ido estableciendo una serie de verdades. La primera, el Ministerio Público y la justicia a través de auditorías independientes ha establecido que nunca ha habido $20 mil millones perdidos en esta municipalidad. Lo que sí hay son $8.500 millones que durante muchos años, antes de esta administración, no habían sido rendidos correctamente”, puntualizó.