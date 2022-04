“Lo haría una y mil veces”: Alcalde de Coyhaique salió a recoger basura tras denunciar abandono de empresa

El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica Villegas, sorprendió a los vecinos de su comuna tras ser captado a bordo de un camión de la basura recogiendo desechos.

La acción del jefe comunal surge luego que el pasado miércoles denunciara el abandono de la empresa Genera Gestión Ambiental a las labores de retiro de basura. “Pido disculpas por lo que está aconteciendo, por las molestias que ha causado la contratación o mal servicio que hemos contratado como municipio”, manifestó en un punto de prensa.

En ese sentido, indicó que la compañía “ha prestado un servicio de manera deficiente” y que “es una vergüenza cómo se ha llevado a cabo el proceso”.

A pocas horas de estas declaraciones, la autoridad tomó la decisión de acompañar a recolectores debido a la presencia de microbasurales en distintos sectores de Coyhaique. El gesto fue valorado por vecinos, quienes viralizaron imágenes de Gatica realizando estas labores.

“Ha sido un gran aprendizaje”

Luego de la difusión de las fotos en distintos medios de comunicación locales, el alcalde publicó un mensaje en su cuenta de Facebook explicando los motivos detrás de esta aplaudida acción.

“No había tenido tiempo de responder sus mensajes. La verdad es que este tema de la basura ha sido un gran aprendizaje para mí. Comentarles que el problema hoy no son la capacidad de camiones, sino más bien la falta de recursos humanos. Eso que es lo más importante para un humanista cristiano, una empresa que ha vulnerado sus derechos, una sociedad prejuiciosa que los hace sentir menos cada día cuando desarrollan sus labores”, apuntó.

En ese sentido, valoró la labor de quienes se dedican a este oficio. “Los trabajadores de la basura, como muchos vecinos y vecinas los ‘mal nombran’, están muy desmotivados, con su autoestima por el suelo, hoy decidí como alcalde salir con ellos y trabajar codo a codo, señalarles su importancia y lo fundamental que son para todos nosotros. El respeto hacia ellos es inamovible”.

“No se trata de ser populista, se trata de liderar, y a veces para liderar no tienes que estar en el sillón de la alcaldía, sino con tu gente motivándolos y sentirlos parte importante del desarrollo de esta comuna”, agregó.

Además, recalcó que no está arrepentido de haber realizado esta acción, la que se extendió desde las 7:30 de la mañana hasta las 14:00 horas del día 15 de abril. “Lo haría una y mil veces, porque esto no es populismo, sino más bien entender que detrás de cada acción en la mejora de la calidad de vida (cómo es la recolección de residuos) hay familias, personas que necesitan saber que la autoridad los apoya los valida y por qué no decir los quiere”, dijo.

Revisa la declaración acá: