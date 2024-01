“No sé quién es”: Alcalde de Olmué desconoció a Rodolfo Carter en medio de polémica por Damas Gratis

El alcalde de Olmué, Jorge Jil Herrera, se refirió a los dichos del edil de La Florida, Rodolfo Carter, quien solicitó la baja del grupo argentino Damas Gratis del Festival del Huaso del Olmué.

En primera instancia, Jorge confesó su gusto por el conjunto musical de cumbia villera argentino, tras ser consultado por los artistas que más espera.

“Me gustan todos los números, el Maihuén de Los Ángeles, me gusta también Anakaly (…) También me gusta Damas Gratis, a veces no hay que darle tribuna a ciertas personas“, expresó el edil en conversación con Radio Biobío.