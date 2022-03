Múltiples balazos fueron los que se escucharon este martes en medio del viaje de la ministra del Interior, Izkia Siches, a la Región de La Araucanía, donde su comitiva no pudo continuar el camino a Ercilla tras los impactos.

El hecho obligó a la autoridad a refugiarse momentáneamente en una comisaría por motivos de seguridad. Todo eso previo a una reunión que sostendría con el comunero mapuche Marcelo Catrillanca.

En ese sentido, el alcalde de Ercilla, Valentín Vidal, le bajó el perfil al hecho ocurrido esta mañana y señaló que “son grupos que no están de acuerdo con que venga a reunirse con una sola persona, sino que con todo el territorio, esa es la idea”.

“De ninguna manera (justifico), pero sí ellos están dando a conocer su malestar”, señaló el jefe comunal, quien agregó que “lo catalogo como un accidente más dentro de todo lo que pasa en nuestra comuna”.

“Yo siempre he dicho que cuando llegamos nosotros a un territorio, en este caso a una comunidad mapuche, siempre tenemos que pedir permiso”, agregó.

Pero no se quedó ahí, ya que Vidal dijo que “no me consta que haya habido disparos, sí que hubo cortes de camino, pero no disparos”, pese a que los videos que captaron el sonido de las balas.

“Desconozco eso, sólo sé que hubo cortes de camino donde la seguridad de ellos comunica a la ministra que, por seguridad de todos, no se podía avanzar (…) Pienso que a lo mejor la prensa está exacerbando”, concluyó.