Alcalde de Renaico tras días prófugo: “He tomado la decisión de enfrentar la Justicia”

Juan Carlos Reinao, alcalde de Renaico, cumplió más de cinco días en calidad de prófugo luego de haber sido formalizado por diversos delitos sexuales. En dicha instancia, el Juzgado de Garantía determinó su prisión preventiva, medida cautelar que hasta la fecha no ha cumplido.

Sin embargo, la mañana de este jueves se dio a conocer un audio en que el imputado anunció su decisión de enfrentar la Justicia y cumplir lo dictaminado por el tribunal, respecto de los delitos de abuso sexual, violación e inducción al aborto.

En concreto, el edil informó que se entregará a las autoridades correspondientes para cumplir con la prisión preventiva.

Todo esto, un día después de que se diera a conocer que el jefe comunal se encontraba de vacaciones. Una solicitud que fue aprobada y que en este período incluso le permitía seguir recibiendo su sueldo.

En el audio que fue dado a conocer por Contigo en la Mañana por gentileza de Radio Bío-Bío, el alcalde expuso no está de acuerdo con lo dictaminado.

Esto dijo Juan Carlos Reinao en el audio

“Por la verdad, quiero contarles a todos los que de una forma me estiman, contarle a mi familia, que tomé la decisión de enfrentar la Justicia, aunque no estoy de acuerdo con lo que se dictaminó“, declaró en este registro.

“Pero (lo haré) por el bien de todos mis amigos, de mi colegas de trabajo, de tratar de los recursos que se están invirtiendo en buscarme, se inviertan en lo que realmente importa en Chile, que es la seguridad, el narcotráfico, entre otras cosas”, complementó.

“La verdad tiene que aclararse y quiero que haya Justicia, y la Justicia se va a ir dando en la medida de que seamos responsables y serios. Tomé la decisión de salir del lugar en el que estaba, no estaba en Renaico, porque no supe qué hacer. Creo que mi reacción no fue conversada ni planificada (…) Fue una decisión personal, pero después de una larga reflexión de varios días, voy a hacer lo que tengo que hacer”, indicó.

Debido a la medida cautelar que pesa en su contra desde el pasado viernes, Reinao tenía que ser trasladado al penal de Traiguén. Es más, actualmente existe una orden de captura en su contra a nivel internacional, y que fue emitida por la PDI.

Síguenos en