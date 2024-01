Alcalde Vodanovic espera “sanciones ejemplificadoras” contra Cathy Barriga: “Nos falta plata para todo”

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió a la formalización que enfrentará este martes Cathy Barriga, quien es acusada de defraudar más de $30 mil millones durante su administración en la comuna.

“Estoy bastante tranquilo, nosotros pusimos toda la información a disposición y ahora corresponde las instituciones funcionen“, partió diciendo Vodanovic, quien recalcó que durante esta jornada estará enfocado en otros problemas que afectan a Maipú, entre ellos la crisis de seguridad.

En ese sentido, la autoridad comunal sostuvo que “la plata de la Municipalidad no la van a devolver, sí espero que se pueda hacer justicia como cualquier caso de corrupción porque creo que las sanciones ejemplificadoras ayudan a que la gente vaya recuperando su confianza en la democracia y las instituciones”.

Consultado sobre las acusaciones de Barriga sobre una supuesta persecución política en su contra, afirmó que “prefiero no entrar en polémicas que no le sirven a nadie. Yo asumí como alcalde e identifiqué una situación con bastante irregularidades, faltas a la providad y delitos incluidos“.

“Sistematizamos esa información con un equipo de abogados, presentamos una querella y afortunadamente después de dos años se realizará una formalización, la cual también es apoyada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE)”, agregó.

Vodanovic por caso Barriga: “Se sobregastó plata que no existía”

Tomás Vodanovic sostuvo también que “cuando se genera un daño que afecta a tantas personas, esto tiene que ser sancionado para que bajemos el incentivo de que estas situaciones sigan ocurriendo. Ahora, la sanción no la determino yo y no me incumbe directamente a mí”.

“Nosotros identificamos una sobrestimación presupuestaria, adulteración de documentación pública, cambio de atribuciones entre direcciones para sobrepasar los mecanismos de control interno y eso permitió generar un déficit que la propia Contraloría estableció en $31 mil millones“, explicó.

Asimismo, el alcalde declaró que “el daño que se le genera a un municipio y a una comuna al defraudarla con esa cantidad de plata, significa que es plata que hoy día la comuna no dispone para gastos que son básicos y esenciales. Ustedes saben la cantidad la enorme cantidad de problemas que tenemos en Maipú: nos falta plata para todo“.

“Hemos tenido que hacer malabares para poder administrar y que los vecinos vean mejoras considerables con los pocos recursos que contamos. Y evidentemente, cuando una persona crea un mecanismo para defraudar de esa forma a un municipio, uno espera que eso sea sancionado“, complementó.

“La plata ya se gastó, se sobregastó plata que no existía en el municipio y nos tuvimos que hacer cargo de esas deudas, lo estamos pagando todos los meses. No es plata que se pueda volver a la Municipalidad”, añadió.

