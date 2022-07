Alcaldesa Claudia Pizarro acusó recibir constantes amenazas: “Me han perseguido con cuchillos”

En un capítulo del programa de Chilevisión, La Divina Comida, estuvieron presentes el ex chico reality, Camilo Huerta, el periodista Simón Oliveros, el rostro televisivo, Karen Bejarano y la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro.

La tercera noche del encuentro, fue el turno de la jefa comunal, quien llevó a los participantes a comer a la casa del presidente de la junta de vecinos de la comuna. Allí habló sobre sus inicios en la militancia de la Democracia Cristiana y su paso por CEMA Chile.

La alcaldesa comentó también cómo vivió durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. “Me obligan a desfilar y yo me escapaba entre la multitud. Un día llegó una carta en donde me acusaban de subversiva y eso que era de la DC”, contó.

En medio de la conversación, Camilo Huerta le preguntó a Pizarro cómo fue para ella ocupar un cargo en una comuna con altos índices de vulnerabilidad, donde el narcotráfico está sumamente presente.

“Me han perseguido con cuchillos, me han hecho encerronas, no puedo tener vida social porque yo le he dado una lucha frontal al narcotráfico”, le respondió la jefa comunal.

Pero pese a lo anterior, la alcaldesa aseguró que también hay vecinos que confían en ella y eso la ayuda a continuar con su labor. “Yo siento que soy la voz de los que no tienen voz“, concluyó.