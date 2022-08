Alcaldesa Pizarro se defiende de críticas: “Mi cuerpo lleva cicatrices de la pobreza más dura”

Luego de que Contraloría asegurara que la edil actuó de forma "improcedente" en un acto por el Apruebo, la militante DC volvió a responder a los cuestionamientos y sostuvo que "a mí no me eligieron para un concurso de belleza o para reina de un festival: me eligió gente con la misma historia, para que la defienda".