En la noche de este martes, Claudia Pizarro, la alcaldesa de La Pintana hizo uso de su cuenta oficial de Twitter para informar que se contagió con coronavirus. Aseguró que la información fue entregada mediante dicha plataforma “para mayor transparencia“.

“A pesar de que no tengo síntomas, he dado Covid positivo, por lo que deberé mantenerme aislada en mi domicilio”, fue lo que comenzó diciendo la autoridad municipal.

Lee también: PS cuestiona a diputada por no completar esquema de vacunación: “Existe una responsabilidad personal”

Posteriormente, Pizarro explicó que “uso este medio para mayor transparencia respecto de un tema que no me concierne solo a mí, sino también a quienes se reunieron conmigo”.

Cabe señalar que rápidamente, los seguidores de la militante de la Democracia Cristiana le comenzaron a enviar mensajes de apoyo, ante lo cual la mujer manifestó su gratitud. “Gracias por sus palabras, pasará pronto”, fue lo que dijo.

Lee también: Dos diputados dan positivo al COVID-19: Uno de ellos no tiene esquema de vacunación

A pesar de que no tengo síntomas, he dado Covid positivo, por lo que deberé mantenerme aislada en mi domicilio. Uso este medio para mayor transparencia respecto de un tema que no me concierne solo a mí, sino también a quienes se reunieron conmigo. 😔

— Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) January 19, 2022