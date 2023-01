“Me gustaría dejarlo claro”: Alcaldesa Ripamonti explicó uno de los grandes mitos sobre el Festival de Viña

Durante la jornada de este martes, los organizadores del Festival de Viña del Mar 2023 entregaron nuevos anuncios respecto a la versión que se celebrará en febrero próximo en la Quinta Vergara.

En primer lugar, se confirmaron Belén Mora, Fabrizio Copano, Laila Roth, Yerko Puchento, Pamela Leiva y Rodrigo Villegas como los encargados de dar la cuota de humor al evento.

Por otro lado, también se reveló la adición de un nuevo artista para su 62° versión. Se trata del argentino Fito Páez, quien según explicó la alcaldesa Macarena Ripamonti en redes sociales, será el encargado de abrir el festival el próximo miércoles 22 de febrero.

Justamente, la jefa comunal realizó un live a través de Instagram junto a Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, animadores del certamen, donde celebró la paridad dentro de la parrilla de comediantes.

“Hay que aprovechar que ha existido un auge en la participación de mujeres en el humor. Entonces, por eso y para que se les de la oportunidad, son tres hombres y tres mujeres. Va a estar muy interesante”, afirmó.

Aclaran mito sobre el Festival de Viña

“Me gustaría aprovechar esta instancia en que están ustedes, maravillosos animadores, es contarles el rol que de algún modo tiene el Festival de Viña del Mar“, partió diciendo la alcaldesa Ripamonti antes de aclarar uno de los grandes mitos entorno al evento.

“El municipio de Viña del Mar y quiero decirlo acá presente, no gasta ni un peso en hacer el festival. Esto es un sistema concesionado en que los canales de ustedes han querido realizarlo, incluso nos pagan a nosotros. En el año 2018 se recibieron cerca de $4.500 millones para poder adjudicarse eso“, recalcó.

En ese sentido, la autoridad comunal subrayó que “Viña del Mar solo se ve beneficiado, porque recibimos la posibilidad de tener esos ingresos que son bastantes, pero además ustedes sacan nuestra ciudad al mundo. Este es el festival más grande de Latinoamérica y uno de los más grandes y antiguos del mundo, entonces ocupamos esta plataforma para hacer brillar nuestra ciudad y sacarla adelante”.

“Por favor, si alguno de ustedes escucha que nos estamos gastando ese dinero en otra cosa, no es así. Son ingresos, potencialidad y ayuda a desarrollar mucho más nuestra ciudad. Me gustaría dejarlo muy claro para que alguien no piense que nuestras prioridades son otras“, cerró.

Ante esto, María Luisa Godoy señaló “me encanta que lo aclare, alcaldesa, porque hay mucho mito entorno al Festival de Viña y efectivamente, el municipio no se gasta ni un peso. Al revés, solo recibe y sumado al turismo que llega a la región, cómo se beneficia producto del festival y la cantidad de empleos”.

Mientras, Martín Cárcamo indicó que “el público de repente no maneja los números, porque obviamente son cifras más internas. Pero para que se hagan una idea, tres mil personas trabajan alrededor del festival y esto es muy potente”.