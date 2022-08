Alcaldesa Pizarro revive polémica y cuestiona a contralor Bermúdez tras dictamen: “Está rallando la papa”

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), dio a conocer su percepción respecto del dictamen que emitió la Contraloría en su contra tras ser denunciada al ente fiscalizador por realizar publicaciones y actividades a favor del Apruebo por la propuesta de nueva Constitución, en contexto del plebiscito de salida que se realizará el próximo 4 de septiembre.

Sin embargo, sus palabras también apuntaron directamente al contralor Jorge Bermúdez, a quien consideró que “está rallando la papa” y llamó a que “pare el hueveo”.

Sus declaraciones fueron en una entrevista del canal de YouTube CacoTV, instancia en la que tal como se señaló, respondió al fallo de Contraloría. Una situación a la que se había referido anteriormente, pero a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que el ente determinó que la alcaldesa había tuiteado a favor de esta opción durante su horario laboral, sin embargo, lo realizó mediante su cuenta personal y no en la del municipio. Asimismo, no se pudo comprobar el uso de recursos o instalaciones públicas para las actividades a favor del Apruebo.

En cuanto a un publicación sobre la actividad, “La Pintana Aprueba”, Contraloría estimó que el mensaje no esclarecía este respaldo como una determinación a modo personal, sino que “pretende dar a entender que es la comuna de la cual ella es alcaldesa la que apoya tal opción”.

Ante esto, la jefa comunal aclaró que “el dictamen no implica sanción en mi contra y ratifica que, como ciudadana, me asiste el pleno derecho de expresar mis opiniones políticas”.

El dictamen no implica sanción en mi contra y ratifica que, como ciudadana, me asiste el pleno derecho de expresar mis opiniones políticas, lo que me da tranquilidad para seguir apoyando la campaña del #Apruebo. (3) pic.twitter.com/oWiWLn7xJ1

— Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) July 27, 2022