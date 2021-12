Una grave denuncia es la que está haciendo la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, quien acusa hostigamiento por parte de un sujeto que constantemente le escribe mensajes y la llama por teléfono.

En un principio, la persona contactaba a la edil con la excusa de resolver diferentes temas de ayuda social, como es el caso del pago de pensión alimenticia, el retiro del 10% de los fondos de pensiones o incluso la fórmula para obtener el ingreso Familiar de Emergencia universal (IFE).

Sin embargo, la situación escaló y el hombre comenzó a mandarles constantes mensajes a través de WhatsApp, lo que continuó con llamadas por celular y posteriores visitas a la Municipalidad.

Según reveló la propia autoridad a CHV Noticias, todo se inició en marzo pasado previo a las elecciones municipales, donde Delfino ayudó a varias personas a poder acceder a beneficios estatales, entre los que estaba el individuo en cuestión.

“Él llegó porque publicaron en un grupo de vecinos que si necesitaban ayuda nos contactaran por interno, entonces nos repartimos las personas y me tocó él. Lo ayudé y todo bien, pero desde ahí me siguió hablando, eran puras cosas triviales como consultas por el IFE. Eran mensajes solamente por WhatsApp porque nunca hablamos por teléfono y no lo conozco”, relató Delfino.

Sin embargo, la situación fue escalando desde el momento en que ganó los comicios en mayo de este año, afirmando que “fue el primer arranque de algo raro. Me mandó un mensaje de audio que era apasionado. Me decía que estaba en un colegio y que yo iba ganando en las votaciones. La verdad no era tan terrible, pero me hablaba como si fuera alguien súper cercano o un amigo”.

De ahí en más, vinieron las invitaciones a salir o cosas más insólitas como prometer viajes a París o Madrid, lo que motivó que decidiera bloquear sus mensajes. Sin embargo, la persona comenzó con las llamadas telefónicas y escribió desde otros celulares.

“Ahí le dije que encontraba que no correspondía y que no me escribiera más. Eso fue peor, porque lo bloquee y me empezó a mandar mensajes de texto terribles. Me decía que estaba enamorado de mí y que el destino decía que teníamos que estar juntos. Tuve llamadas de él a las 4 de la mañana y los fines de semana. Eran como 15 o 20 llamadas”, añadió.

Acoso llegó a su madre

Con el correr de los días, y al no tener una respuesta, la alcaldesa indicó que el denunciado contactó a su madre y a la concejala Yohanna Cáceres, a quienes les preguntaba por qué no obtenía respuestas de parte de la edil.

“Le empezó a mandar mensajes a mi mamá que eran ‘por qué su hija no quiere estar conmigo’ o cosas así. Un día mandó muchos regalos cuando era el Concejo Municipal, eran para todas las mujeres que trabajan conmigo y también a las concejalas. Habían chocolates, galletas y globos que decían te amo. Yo los devolví y tuve que decirle a los guardias lo que estaba pasando”, agregó.

Para peor, el sujeto se presentó un día en la noche en las afueras de la municipalidad y, en otra ocasión, le mandó un video a la concejala Cáceres en el que se mostraba afuera de la casa de Delfino. Esto último provocó que finalmente decidiera realizar la denuncia.

“Siempre le bajé el perfil a la situación al inicio, pero después empecé a sentir miedo, creo que fue por eso que hice la denuncia. Yo le dije muchas veces por mensaje que me dejara tranquila y no lo hizo, ese fue el único diálogo que tuvimos porque no lo conozco ni nada”, relató.

A raíz de todo esto, primero interpuso un recurso de protección por recomendación de su abogada, ya que explicó que “en rigor no está haciendo ninguna amenaza y esto es un hostigamiento o un acoso. Jamás me dijo que me iba a matar o a pegar, tampoco a mi mamá o a la concejala. Solamente el video que me mandó podría ser una potencial amenaza”. De todos modos, igual hizo la a la Fiscalía Centro-Norte.

Fiscal regional está al tanto de la situación

El caso llegó a manos del fiscal regional de la Fiscalía Centro-Norte, Xavier Armendáriz, quien tuvo una reunión con la jefa municipal para conocer la situación.

En tanto, la abogada del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres y representante de Delfino, Daniela López, aclaró que también se presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, la que deberá ser analizada.

“Ella es víctima de una conducta sistemática y reiterativa de hostigamiento, lamentablemente nuestra legislación todavía no se encuentra a la altura de los estándares internacionales para reconocerlo, pero en virtud de la protección de sus Derechos Fundamentales, podíamos entablar el recurso de protección”, explicó a CHV Noticias.

En específico, la abogada detalla que se están vulnerando los artículos 19° y 20° de la actual Constitución nacional que hacen referencia a “el derecho a la vida, integridad física y psíquica de las personas” y la “amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos”.

“Esta conducta obsesiva la daña en su integridad física y sicológica y se siente amenazada con las constantes llamadas por teléfono, mensajes o que el sujeto fuera hasta su trabajo”, señaló López.

La representante legal aclara que dicho recurso de protección busca que “cese el acto vulneratorio de hostigamiento y que el sujeto deje de comunicarse con ella o perseguirla, lo que está en conocimiento de la Corte de Apelaciones”.

La protección y el llamado a denunciar estos casos

Si bien la jefa municipal de Quinta Normal aclaró que mantiene bloqueado al acosador, de igual manera su celular la notifica cuando el individuo intenta llamarla por teléfono, recalcando que a veces lo intenta hasta 20 veces por día.

“Ha sido bien complicado, ahora ha bajado un poco la intensidad y desde hace como una semana me dejó de molestar, creo que fue porque lo notificaron. Todos dicen que cuando se toman acciones legales estas personas son bien cobardes y se retraen. La verdad espero no llamarlo con el pensamiento porque siempre estoy pensando si está afuera”, describió.

En cuanto al procedimiento que pueda realizar la justicia en su caso, la autoridad consideró que “la legislación es súper injusta porque todas las personas me dicen que esto no es delito, entonces no se puede hacer ninguna acción salvo la denuncia. Es una situación que viven quizás muchas mujeres y finalmente no se puede hacer nada, es una impotencia”.

“Siempre es difícil tomar la decisión de denunciar para las mujeres, más aún en situaciones de pareja. Pero en la vía pública esto se tiene que denunciar y tiene que acabar. Hago un llamado a visibilizar la situación y legislar al respecto. Esto también es violencia”, sostuvo.

Por ahora, Karina Delfino aseguró que no tiene una custodia policial las 24 horas, pero que trata de siempre estar acompañada de parte de algún integrante de su equipo. Además, le dieron un contacto de un funcionario de la PDI ante cualquier suceso sospechoso.

“Trato de en las noches siempre irme con alguien y casi no estoy nunca sola. Lo bueno es que todos mis recorridos están dentro de la comuna”, sentenció.