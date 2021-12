Dos acciones judiciales presentó la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, tras revelar que sufre constantes acosos y hostigamientos de un sujeto vía telefónica y redes sociales.

La edil relató hace algunos días a CHV Noticias que un desconocido le manda gran cantidad de mensajes desde que asumió la jefatura municipal a mediados de este año, algo que con el tiempo se fue volviendo cada vez más incómodo.

Ahora, la edil confesó a Contigo en la Mañana que ya prestó una declaración ante la Fiscalía por el caso, además de hacer un llamado a las mujeres a que den a conocer cuando sufren este tipo de situaciones.

“Pusimos un recurso de protección y la Fiscalía Centro-Norte tomó conocimiento, así que me tomó una declaración. Estamos con esos dos procesos judiciales que espero que prosperen y tengan efecto”, señaló.

Además, Delfino aseguró que “es muy difícil vivir en esta situación y me pongo en los zapatos de aquellas mujeres que no son públicas, así que ojalá que esta circunstancia que estoy viviendo pueda ayudar a que muchas mujeres puedan sentirse más tranquilas el día de mañana”.

Debido a esto es que pidió un cambio en la legislación chilena, afirmando que “está al debe y queda mucho por hacer. Es una situación muy compleja y espero que avancemos a que las mujeres vivamos sin violencia”.

“Son mensajes que incomodan y son violentos”

Respecto a cómo se inició esta situación, la alcaldesa relató que nunca conoció al individuo que ahora está siendo investigado, ya que “no tengo con él ninguna relación de ningún tipo, salvo de haberlo ayudado con el Registro Social de Hogares”.

“No lo conozco en persona y con suerte hablé con él una vez por teléfono. Los mensajes son monólogos, porque nunca le contesté, ni siquiera con un emoticón ni nada”, agregó.

Sin embargo, todo cambió al momento de ganar las elecciones 16 de mayo pasado. Ese día, indicó que recibió un mensaje con “intensidad” del sujeto, aunque “nunca pensé que esto se iba a convertir en lo que fue después. Decía que estaba en el colegio contando votos y que yo era la gran líder de Quinta Normal, era como súper eufórico”.

“Lo más complicado fue cuando asumí, porque me empezó a mandar canciones que decían ‘quiero estar contigo, te extraño, te amo y por qué me haces esto’. Desde que ganamos se genera un cambio. Obviamente esos son mensajes que incomodan y son violentos. Es un hostigamiento permanente, constante, de bloquearlo en redes sociales, diciéndole que me dejara de molestar, porque no paraba”, añadió.

Además, el denunciado también le habló a su madre y a la concejala Yohana Cáceres, grabando también un video afuera de su domicilio, lo que finalmente motivó a que inicie acciones judiciales.