“Es primera vez en Chile”: Aldo Duque entregó nuevos detalles tras denuncia de presunto caso de canibalismo

Esta tarde, el abogado Aldo Duque entregó nuevos antecedentes sobre la denuncia de un supuesto caso de canibalismo que habría ocurrido el año pasado en la comuna de Pudahuel.

En conversación con Gonzalo Feito en Radio La Metro, el jurista señaló que “dos personas esperaban en la puerta de la casa (…) (y una vez ingresan y las víctimas están) en poder de estos secuestradores, en la mesa hay un montón de cuchillos…“.

“Los secuestran, los torturan, después los matan, luego los descuartizan y sus restos son puestos sobre parrillas y comienzan a ser asados en la calle”, detalló en el medio.

Aldo Duque: “Es primera vez en Chile que se utiliza este método”

A lo anterior, Duque añadió que los vecinos “pasaron a servirse parte de estos trozos de carne que tienen en exhibición” y que los demás restos fueron botados y entregados a perros del lugar. “Sucede en la comuna de Pudahuel, cerca de la calle Claudio Arrau”, añadió.

Tras los cuestionamientos que recibió en redes sociales, expresó que “esa es la realidad, está acreditado y hay una causa que se está investigando“. “Hay tres personas presas y la Fiscalía confirmó la veracidad de los hechos“, puntualizó también.

“Los hechos son bastante fuertes”, afirmó el abogado durante la entrevista. “Es primera vez en Chile que se utiliza este método, es decir, quemarlos en parrilla para luego ser consumidos por humanos”, concluyó.

¿Por qué se habla de ‘presunto caso’ de canibalismo?

Fue este lunes cuando Fiscalía Metropolitana Occidente abordó la publicación de Aldo Duque y confirmó que hay una indigatoria en curso con tres imputados formalizados (dos en prisión preventiva y uno, menor de edad, en internación provisoria).

Sin embargo, no se refirieron a la arista del acto de canibalismo, por lo que aún no está confirmado. “Se trata de una investigación vigente, con diligencias pendientes, por lo que por eso y por la debida protección y cuidado de víctimas y testigos, no podemos entregar detalles“, expresaron.

En ese sentido, fue el mismo abogado quien advirtió a Gonzalo Feito que no puede ahondar en el tema por solicitud del Ministerio Público. “No puedo entregar mayores detalles porque la causa está reservada“, explicó en la entrevista.

Revisa las declaraciones de Aldo Duque:

