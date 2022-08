“Me autocancelo”: Alejandra Valle se bajó de acto por el Apruebo en La Cisterna tras polémica en Valparaíso

La periodista Alejandra Valle decidió suspender su participación en una nueva actividad del Apruebo que se realizará este domingo, en la comuna de La Cisterna, luego de recibir varias críticas por sus dichos tras la controversial performance de la agrupación Las Indetectables en un acto en Valparaíso.

“Se volvieron locos los bots del Rechazo con el show de Las Indetectables. Les cuesta detectar cualquier cosa que no sea literal. Es difícil para ellos lo metafórico”, aseguró Valle sobre el escenario, quien estaba a cargo de la animación de jornada, tras las críticas a la puesta en escena.

Tras ser cuestionada por su actuar, esta jornada, a través de su cuenta de Twitter, la comunicadora expresó sentir “vergüenza y pena” en relación al hecho. “El acto en Valpo fue hermoso en un 98%. 3 mil personas cantando con Quilapayún y Redolés con esperanzas en el Apruebo y el futuro que nos abre”, agregó.

En cuanto a su decisión de bajarse de la actividad, la hoy concejala de Ñuñoa sostuvo que “sobre mi papel, podría contar muchas cosas, pero no me justificaré: me bajé hoy de La Cisterna y me autocancelo”.

Cabe destacar que Valle animaría el acto a favor de la propuesta de nueva Constitución en la comuna de la zona sur de la Región Metropolitana.