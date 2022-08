“Donde circulan los más ricos”: Alejandra Valle responde por polémica frase sobre encerronas en carreteras

La concejala de Ñuñoa declaró que ha recibido "toneladas de violencia, con epítetos como tonta y fea, por lo bajo". Además, expresó que "sé que me quieren callar y, a veces, me dan ganas... Pero sé que no puedo tirar la esponja".