Un incendio forestal en La Araucanía, específicamente en la comuna de Purén, está amenazando las viviendas de las familias de la Villa Esmeralda.

Las autoridades decretaron una evacuación de manera preventiva de las personas de la zona y, hasta el momento, 280 hectáreas han sido consumidas por el fuego.

Al respecto, el alcalde de Purén, Jorge Rivera, sostuvo a CHV Noticias que “hemos estado trabajando en coordinación con las autoridades y los organismos especiales para combatir este incendio que no lo habíamos visto. Yo hace ocho años soy alcalde y no me había tocado nunca una Alerta Roja de esta magnitud”.

Lee también: Carabineros detiene a hombre acusado de matar a su pareja e hijo de 4 años

En tanto, acusó que “hemos trabajado arduamente en coordinación con Bomberos, Carabineros, Conaf, Onemi y la Gobernación Provincial. Tuvimos una reunión de evaluación estamos totalmente coordinados en el trabajo que se viene”.

En cuanto a los sectores que podrían verse afectados, el alcalde señaló a las villas “Esmeralda, La Pradera, Alegre, Independencia, al rededor de 584 viviendas están ahí”.

Aún así, declaró que “están trabajando las brigadas y se tiene medianamente controlado el fuego dentro de los riesgos que tenemos”.

Lee también: Menor de 3 años falleció tras caer a una piscina en Casablanca

“He llamado a que la gente no haga un consumo excesivo del recurso hídrico para dejar que las instituciones como Conaf y Bomberos puedan tener el agua suficiente para ir a auxiliar”, añadió el alcalde Rivera.

Finalmente, explicó que “estamos evaluando el minuto a minuto, vamos a tener que ver en terreno si tenemos que evacuar otros sectores”.