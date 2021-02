Son 55 comunas las que cambiaron de fase en el Plan Paso a Paso y una de ellas es Santiago, la que luego de dos meses logró avanzar a Preparación. Al respecto, el alcalde Felipe Alessandri destacó la medida asegurando que se han abierto los grandes parques para su ocupación a partir de este fin de semana.

Asimismo, indicó que esta es “una buena noticia para Santiago lo mismo para los restoranes ya que mañana se celebra el Día de los Enamorados y queremos que la gente venga“, indicó.

Respecto de la apertura de parques como Quinta Normal, Parque O’Higgins y el Cerro Santa Lucía, el jefe comunal dijo que “tenemos señaléticas en los grandes parques junto al Minvu, y vamos a estar fiscalizando dentro de lo posible en algunas ferias”.

Misma fiscalización que se implementará con las fiestas clandestinas, ya que “a mayor libertad, mayor responsabilidad”, señaló Alessandri. En ese contexto, el alcalde hizo un llamado especial a la juventud, enfatizando en que “tratemos de cuidarnos, estamos en la última etapa”.

Plan de vacunación

Por otro lado, el jefe comunal indicó que “hemos tenido un proceso muy exitoso” de vacunación en los 15 locales habilitados en la comuna. Durante estos días, Alessandri informó que “más de 18 mil personas han sido inoculadas con la primera dosis, principalmente adultos mayores y funcionarios públicos en situaciones de primera línea, aseadores, personal de seguridad y también algunos bomberos”.

Desde esta semana “vamos a comenzar a vacunar a profesores y asistentes de la educación”, y también se procederá con la inscripción de personas para la vacunación a domicilio.

“En la pagina web están los teléfonos, se inscriben, y vamos a ir a domicilio a vacunar a las personas con movilidad reducida o con alguna enfermedad de base. Los que están inscritos en el Cesfam y no hayan ido a vacunarse, nosotros los vamos a llamar o pueden inscribirse también”, indicó Alessandri.

Además, el alcalde aclaró que sí se vacunará a la población migrante que alberga la comuna. “La mitad de la población es migrante, y nosotros los vamos a vacunar porque lo que queremos es generar este efecto rebaño en toda la población. No saco nada con vacunar al chileno que vive acá y al que vive al frente en el mismo cité, por su calidad de extranjero no vacunarlo. Tenemos vacunas para todos, no nos faltan“, declaró.

Modelo híbrido

En cuanto al retorno a clases presenciales, Alessandri indicó que “vamos a estar disponibles con nuestros colegios desde el 1 de marzo”, detallando que se han realizado inversiones en al menos 43 establecimientos de la comuna para que este regreso sea seguro.

Sin embargo, el jefe comunal apuntó a que este proceso “queremos que sea gradual y voluntario”, asegurando que muchos apoderados “tienen miedo de mandar a sus hijos (…), la gran mayoría no es residente de la comuna, se trasladan en transporte público, muchos de ellos viven con sus abuelos, por tanto queremos que sea voluntario y gradual”.

A raíz de esto, se implementará un modelo híbrido de clases.