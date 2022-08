Diputado Alexis Sepúlveda tras ser agredido por Gonzalo de la Carrera: “Tendrá que verse cuál es su problema”

El diputado del Partido Radical y vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Sepúlveda, se refirió a la agresión recibida por parte de su colega del Partido Republicano Gonzalo de la Carrera.

El afectado aseguró que “vi a una colega que estaba siendo agredida verbalmente”, haciendo referencia a la fuerte discusión que tuvo el implicado con la parlamentaria del Frente Amplio Marcela Riquelme.

“Le pedí que no fuera tan agresivo, a lo cual reaccionó de manera violenta. Creo que él tendrá que verse cuál es su problema porque no es la primera vez. Son reiterados sus actos en los que pierde el control en un lugar donde efectivamente tenemos diferencias”, señaló.

Sepúlveda aseguró que no está amedrentado por lo ocurrido, “por el contrario, me fortalece en mis convicciones. Si tendría que, de nuevo, cruzarme para defender a una diputada, a una mujer, a un joven o niño, lo haría con gusto no importándome las consecuencias”.

“Estoy muy tranquilo con lo que sucedió”, dijo el legislador radical, anticipando que tomará acciones legales en contra de de la Carrera.

Revisar normativas

Además, el diputado aseguró que el Congreso debe “revisar normativas”, teniendo en cuenta que la consecuencias para el agresor será el ser llevado, nuevamente, a la Comisión de Ética.

“Puede ser una reforma constitucional para que actos de esta naturaleza puedan ser evaluados con mayor fuerza. Parece que al diputado de la Carrera el ser llevado a la Comisión de Ética no le genera mayor problema. Sin duda que tenemos que evaluar la necesidad de tener mejores medidas y sanciones”, añadió.