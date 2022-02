El fin de semana recién pasado, Andrés Allamand presentó su renuncia al Ministerio del Relaciones Exteriores, tras desatar polémica en Chile por ausentarse en medio de la crisis migratoria que se vive en el norte de Chile.

El ahora ex canciller presentó su dimisión para asumir el puesto titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), organismo internacional con sede en España.

Durante la tarde de este lunes, la constituyente y esposa de Allamand, Marcela Cubillos, emitió un tuit en relación a los últimos hechos, que significaron no solo un cierre a la carrera política nacional del militante de RN, sino también, una precipitada mudanza hacia el viejo continente.

“La pregunta de si me quedaré en Chile o me iré a España es una pregunta bastante machista, pero la responderé”, comenzó diciendo la ex ministra de Educación.

Luego, estableció que “Andrés Allamand fue elegido en un cargo y yo fui elegida en otro. Profesionalmente cada uno en lo suyo, como corresponde”.

