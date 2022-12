Encontraron pistolas y municiones: Allanan el “Shakira Tower I”, polémico edificio del barrio Meiggs

El edificio conocido como “Shakira Tower I”, ubicado en pleno Barrio Meiggs, fue sometido a un operativo de allanamiento por parte de la PDI, mientras su dueño aún espera la orden judicial para su desalojo. En total son 34 departamentos los que denuncia que están tomados, lo cual fue ratificado en este procedimiento en el que se encontraron pistolas y municiones. “Esto es una toma y no se le paga a nadie hasta que me saquen”, dijo un residente a CHV Noticias. Si bien no es posible vincular este suceso al comercio ambulante, sí hay indicios que estos mismos vendedores frecuentan el edificio debido a la presencia de supuestos toldos azules.